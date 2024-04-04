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Норвежские ученые установили количество жертв «охоты на ведьм» в стране

12:01, 04 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Норвежские ученые установили количество жертв «охоты на ведьм» в стране
12:01, 04 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
17
0
#Норвегия\n#история\n#Средневековье\n#исследование\n#суд\n#архивы\n#инквизиция\n#пытки\n#казнь\n#ведьмы
Фото: pxhere.com
17
0

Инквизиция «работала» с XVI по XVIII век.

Осло. Норвегия. Мрачную страницу истории европейской страны раскрыло исследование, проведенное сотрудниками Норвежского университета науки и технологий. Специалисты изучили судебные архивы о процессах над колдунами и ведьмами, последние из которых завершились лишь в XVIII веке, пишет «Российская газета».

«Охота на ведьм» процветала в Норвегии в XVI и XVII веках. Ее жертвами стали около 750 мужчин и женщин, из которых почти 300 были казнены, в том числе путем сожжения заживо. 

Выяснилось также, что среди приговоренных к смерти за связи с «нечистой силой» было много представителей коренного населения севера страны – саамов. Не исключено, что это связано с распространенными у них пережитками языческих верований. Так, в области Финнмарк из 91 человека, казенного инквизицией, саамами были как минимум 18. Возможно, в реальности эта цифра выше, поскольку многие из северных аборигенов к тому времени были крещены и носили норвежские имена.

Напомним, в 2022 году парламент Каталонии реабилитировал всех «ведьм», осужденных в провинции в X–XVIII веках.

12:01, 04 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
17
0
#Норвегия\n#история\n#Средневековье\n#исследование\n#суд\n#архивы\n#инквизиция\n#пытки\n#казнь\n#ведьмы