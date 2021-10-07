Её решения будут носить рекомендательный характер.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии учредили комиссию по передаче госимущества религиозным организациям. Распоряжение за подписью председателя правительства республики Ярослава Семёнова опубликовали на официальном портале руководства региона.

«Создать комиссию по вопросам, возникающим при рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче имущества религиозного назначения, находящегося в государственной собственности Удмуртской Республики», — распорядился Ярослав Семёнов.

В тексте утверждённого положения о комиссии уточняется, что основными её задачами являются: урегулирование разногласий, возникающих при рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче госсобственности религиозного назначения; оказание консультативно-методической помощи муниципальным комиссиям, создающимся в целях урегулирования разногласий.

В комиссию могут обращаться физические и юридические лица с заявлениями о возможных нарушениях их прав и законных интересов в связи с передачей религиозной организации имущества. Комиссия принимает решения, носящие рекомендательный характер.

Председателем комиссии утвердили руководителя администрации главы и правительства Удмуртии Сергея Смирнова. Также в состав входят представители республиканского Минимущества, Миннаца и других исполнительных органов госвласти Удмуртии, общественных организаций, руководящих органов религиозных организаций, специалисты в области религиоведения, культурологии и права.