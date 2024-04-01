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В Ижевске компания выплатит ребёнку погибшего сотрудника 400 тысяч рублей

11:15, 01 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске компания выплатит ребёнку погибшего сотрудника 400 тысяч рублей
11:15, 01 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
266
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#компенсация\n#травма
Фото: elements.envato.com (TatyanaOt)
266
0

Отец мальчика скончался во время выполнения трудовых обязанностей.

Ижевск. Удмуртия. Несовершеннолетнему сыну работника, который погиб в результате несчастного случая на производстве, выплатят моральную компенсацию. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии. 

Мужчина работал столяром-сборщиком, и во время распила доски на деревообрабатывающем станке циркулярного длительного действия с конвейерной подачей получил повреждения бедренной артерии. В результате пострадавшего увезли в больницу, где он скончался. 

По данному факту провели расследование. Была установлена вина работодателя, который бездействовал в вопросах охраны труда, не обеспечил безопасные условия своим специалистам и не осуществил должный контроль за соблюдением работником требований охраны труда. 

Отмечается, что погибший обеспечивал несовершеннолетнего ребенка. Смерть отца причинила мальчику моральный вред. 

Прокурор подал в суд иск, чтобы взыскать компенсацию морального вреда в пользу ребёнка. Ленинский районный суд Ижевска рассмотрел дело и обязал организацию выплатить в пользу несовершеннолетнего 400 тыс. рублей. 

11:15, 01 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
266
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#компенсация\n#травма