В Ижевске компания выплатит ребёнку погибшего сотрудника 400 тысяч рублей

Ижевск. Удмуртия. Несовершеннолетнему сыну работника, который погиб в результате несчастного случая на производстве, выплатят моральную компенсацию. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Мужчина работал столяром-сборщиком, и во время распила доски на деревообрабатывающем станке циркулярного длительного действия с конвейерной подачей получил повреждения бедренной артерии. В результате пострадавшего увезли в больницу, где он скончался.

По данному факту провели расследование. Была установлена вина работодателя, который бездействовал в вопросах охраны труда, не обеспечил безопасные условия своим специалистам и не осуществил должный контроль за соблюдением работником требований охраны труда.

Отмечается, что погибший обеспечивал несовершеннолетнего ребенка. Смерть отца причинила мальчику моральный вред.

Прокурор подал в суд иск, чтобы взыскать компенсацию морального вреда в пользу ребёнка. Ленинский районный суд Ижевска рассмотрел дело и обязал организацию выплатить в пользу несовершеннолетнего 400 тыс. рублей.