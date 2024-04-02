Незаконно собранные Google данные миллионов американцев будут стерты

Маунтин-Вью. США. Миллиарды записей о действиях в интернет-браузере Chrome более чем 136 млн американцев удалит Google. Корпорация согласилась на это на фоне судебного разбирательства о слежке в сети, пишет Коммерсантъ со ссылкой на Associated Press.

В 2020 году в суд поступил коллективный иск, инициаторы которого обвиняли Google в незаконном сборе личных данных интернет-пользователей, даже когда те находились в режиме инкогнито. В конце 2023 года стороны заключили соглашение, условия которого могут быть официально утверждены не раньше 30 июля.

По данным, полученных агентством, корпорация должна ликвидировать архивы незаконно полученные сведения, а также ввести более наглядный режим информирования пользователей о степени конфиденциальности в режиме инкогнито. Выплаты пострадавшим в соглашении не оговариваются.

Напомним, ранее сообщалось, что Google и Apple могут дистанционно заблокировать свои смартфоны в России.