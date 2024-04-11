Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид На земле и в воздухе — мы всё равно семья Лонгрид

В Можге осудили предпринимателя, из-за бездействия которого снег с крыши бани упал на ребёнка

18:14, 11 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Можге осудили предпринимателя, из-за бездействия которого снег с крыши бани упал на ребёнка
18:14, 11 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
198
0
#Можга\n#Удмуртия\n#суд\n#пострадавший ребенок\n#уголовное дело
Фото: unsplash.com (Tingey Injury Law Firm)
198
0

Трехлетнюю девочку полностью завалило снегом.

Можга. Удмуртия. В Можге осудили 46-летнего предпринимателя, из-за бездействия которого пострадала трехлетняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии. 

Установлено, что обвиняемый осуществлял предпринимательскую деятельность без регистрации в оборудованном банно-развлекательном комплексе для взрослых и детей в Можге. Мужчина решил не устанавливать снегозадержатели на кровле здания, а также не предпринял мер для очистки крыши от снега и наледи. Помимо этого, обвиняемый не ограничил доступ посетителей к опасным зонам. 

В результате 10 марта 2023 года снег со льдом упали с крыши комплекса на трехлетнюю девочку. Потерпевшая полностью оказалась под завалом. 

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 238 УК России («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет»). В суде 11 апреля подсудимый не признал свою вину. Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на год. 

По данным судейского сообщества Удмуртии, судья частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей.  

18:14, 11 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
198
0
#Можга\n#Удмуртия\n#суд\n#пострадавший ребенок\n#уголовное дело