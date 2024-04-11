В Можге осудили предпринимателя, из-за бездействия которого снег с крыши бани упал на ребёнка

Можга. Удмуртия. В Можге осудили 46-летнего предпринимателя, из-за бездействия которого пострадала трехлетняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Установлено, что обвиняемый осуществлял предпринимательскую деятельность без регистрации в оборудованном банно-развлекательном комплексе для взрослых и детей в Можге. Мужчина решил не устанавливать снегозадержатели на кровле здания, а также не предпринял мер для очистки крыши от снега и наледи. Помимо этого, обвиняемый не ограничил доступ посетителей к опасным зонам.

В результате 10 марта 2023 года снег со льдом упали с крыши комплекса на трехлетнюю девочку. Потерпевшая полностью оказалась под завалом.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 238 УК России («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет»). В суде 11 апреля подсудимый не признал свою вину. Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на год.

По данным судейского сообщества Удмуртии, судья частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей.