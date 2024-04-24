Жителя Можги осудили за смертельное ДТП с двумя погибшими

Можга. Удмуртия. В Можге осудили 34-летнего местного жителя, который устроил смертельную аварию. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Трагедия произошла в октябре 2023 года. Обвиняемый, управляя автомобилем «Митсубиси Оутлендер», ехал по дороге Можга – Бемыж. Мужчина не следил за обстановкой должным образом и при обгоне микроавтобуса не убедился в безопасности манёвра. В результате на встречке машина столкнулась с автомобилем «Хёндай Крета».

Водитель «Хёндай» и пассажир «Митсубиси» получили травмы, от которых скончались в Можгинской районной больнице.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК России («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»).

Суд приговорил обвиняемого к трём годам принудительных работ, также мужчину на 2 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Помимо этого, суд удовлетворил исковые требования потерпевших на общую сумму 1 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.