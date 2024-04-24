Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Человек, который построил свой город Лонгрид Что происходит с Ижевским прудом? Лонгрид Ценность семейных отношений Лонгрид

Жителя Можги осудили за смертельное ДТП с двумя погибшими

15:05, 24 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Жителя Можги осудили за смертельное ДТП с двумя погибшими
15:05, 24 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
1486
0
#Можга\n#Удмуртия\n#авария\n#суд\n#уголовное дело
Фото: unsplash.com (Tingey Injury Law Firm)
1486
0

Мужчина выехал на встречку, чтобы обогнать микроавтобус.

Можга. Удмуртия. В Можге осудили 34-летнего местного жителя, который устроил смертельную аварию. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.  

Трагедия произошла в октябре 2023 года. Обвиняемый, управляя автомобилем «Митсубиси Оутлендер», ехал по дороге Можга – Бемыж. Мужчина не следил за обстановкой должным образом и при обгоне микроавтобуса не убедился в безопасности манёвра. В результате на встречке машина столкнулась с автомобилем «Хёндай Крета». 

Водитель «Хёндай» и пассажир «Митсубиси» получили травмы, от которых скончались в Можгинской районной больнице. 

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК России («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»). 

Суд приговорил обвиняемого к трём годам принудительных работ, также мужчину на 2 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Помимо этого, суд удовлетворил исковые требования потерпевших на общую сумму 1 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил. 

15:05, 24 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
1486
0
#Можга\n#Удмуртия\n#авария\n#суд\n#уголовное дело