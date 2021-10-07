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С 7 октября в Удмуртии приостановили проведение диспансеризации

12:12, 07 октября, 2021
Юрий Абашев
С 7 октября в Удмуртии приостановили проведение диспансеризации
12:12, 07 октября, 2021
Юрий Абашев
1293
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#медицина\n#здравоохранение
Фото: pixabay.com
1293
0

Также нельзя будет пройти профилактический медосмотр.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии вводится ряд ограничений, касающихся сферы проверки здоровья граждан. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы и правительства республики.

В документе говорится, что с 7 октября до особого распоряжения приостанавливается проведение профилактических медосмотров, диспансеризации, в том числе углублённой.

Напомним, что проведение диспансеризации в Удмуртии уже приостанавливали с октября 2020 года по февраль 2021 года.

12:12, 07 октября, 2021
Юрий Абашев
1293
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#медицина\n#здравоохранение
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