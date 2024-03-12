Рассказавшего на суде о нарушениях при сборке Boeing инженера нашли мертвым

Колумбия. США. Тело давшего показания против компании Boeing бывшего инженера по контролю за качеством Джона Барнетта нашли в его автомобиле. Это произошло через несколько дней после заседания суда, пишет Лента.ру со ссылкой на Daily Mail.

В частности, 62-летний мужчина рассказал, что на самолеты Boeing 787 Dreamliner устанавливали бракованные детали. Сотрудники поступали так, чтобы не задерживать процесс сборки.

Мертвого инженера нашли возле отеля в Южной Каролине. На теле обнаружили рану. Заявляется, что Барнетт мог нанести ее себе сам.

Напомним, в 2016 году в двигателях у 170 самолетов Boeing 787 Dreamliner нашли дефекты, грозящие отключением во время полета. Федеральное авиационное управление США потребовало устранить неполадки.