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Рассказавшего на суде о нарушениях при сборке Boeing инженера нашли мертвым

11:14, 12 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Рассказавшего на суде о нарушениях при сборке Boeing инженера нашли мертвым
11:14, 12 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
105
0
#США\n#бизнес\n#расследования\n#суд\n#производство\n#брак\n#нарушения\n#безопасность\n#авиация\n#инженер\n#смерть\n#самолет
Фото: pxhere.com
105
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На теле 62-летнего мужчины обнаружили рану.

Колумбия. США. Тело давшего показания против компании Boeing бывшего инженера по контролю за качеством Джона Барнетта нашли в его автомобиле. Это произошло через несколько дней после заседания суда, пишет Лента.ру со ссылкой на Daily Mail.

В частности, 62-летний мужчина рассказал, что на самолеты Boeing 787 Dreamliner устанавливали бракованные детали. Сотрудники поступали так, чтобы не задерживать процесс сборки.

Мертвого инженера нашли возле отеля в Южной Каролине. На теле обнаружили рану. Заявляется, что Барнетт мог нанести ее себе сам. 

Напомним, в 2016 году в двигателях у 170 самолетов Boeing 787 Dreamliner нашли дефекты, грозящие отключением во время полета. Федеральное авиационное управление США потребовало устранить неполадки. 

11:14, 12 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
105
0
#США\n#бизнес\n#расследования\n#суд\n#производство\n#брак\n#нарушения\n#безопасность\n#авиация\n#инженер\n#смерть\n#самолет