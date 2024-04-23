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В Бельгии оправдали водителя, в организме которого образовывался алкоголь

17:56, 23 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Бельгии оправдали водителя, в организме которого образовывался алкоголь
17:56, 23 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
36
0
#Бельгия\n#автомобилисты\n#полиция\n#суд\n#алкоголь\n#пьяный водитель
Фото: pxhere.com
36
0

Данное расстройство пищеварения называют «синдром автопивоварни».

Брюссель. Бельгия. Пойманного за рулем в нетрезвом виде автомобилиста признали невиновным в Бельгии. Оказалось, что водитель страдал от «синдрома автопивоварни», передает «МИР 24» со ссылкой на Guardian. 

Люди с подобным нарушением пищеварения могут постоянно находиться «под хмельком», поскольку их организм вырабатывает значительное количество алкоголя из поглощенной ими еды. Адвокат предъявил результаты медицинского обследования, и его подзащитного оправдали. 

Кстати, оказалось, что мужчина к тому же работал на настоящей пивоварне, но на состоянии его здоровья это обстоятельство никак не отражалось.

17:56, 23 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
36
0
#Бельгия\n#автомобилисты\n#полиция\n#суд\n#алкоголь\n#пьяный водитель