В Бельгии оправдали водителя, в организме которого образовывался алкоголь

Брюссель. Бельгия. Пойманного за рулем в нетрезвом виде автомобилиста признали невиновным в Бельгии. Оказалось, что водитель страдал от «синдрома автопивоварни», передает «МИР 24» со ссылкой на Guardian.

Люди с подобным нарушением пищеварения могут постоянно находиться «под хмельком», поскольку их организм вырабатывает значительное количество алкоголя из поглощенной ими еды. Адвокат предъявил результаты медицинского обследования, и его подзащитного оправдали.

Кстати, оказалось, что мужчина к тому же работал на настоящей пивоварне, но на состоянии его здоровья это обстоятельство никак не отражалось.