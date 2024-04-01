Суд обязал администрацию Глазова снести аварийный многоквартирный дом на улице Куйбышева

Глазов. Удмуртия. В Глазове снесут аварийный дом на улице Куйбышева. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Ранее прокуратура установила, что в октябре 2021 года многоквартирный дом на улице Куйбышева в Глазове признали аварийным и подлежащим сносу. Жителям предоставили иные жилые помещения и расселили, но, несмотря на это, в установленный срок строение не снесли.

Чтобы защитить права и интересы людей, прокурор обратился в суд. В результате муниципалитет обязали провести работы по сносу здания.

Исполнение решения суда контролирует Глазовская межрайонная прокуратура.