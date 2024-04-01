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Суд обязал администрацию Глазова снести аварийный многоквартирный дом на улице Куйбышева

11:40, 01 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Суд обязал администрацию Глазова снести аварийный многоквартирный дом на улице Куйбышева
11:40, 01 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Глазов\n#Удмуртия\n#многоквартирный дом\n#снос\n#суд\n#Прокуратура
Фото: unsplash.com (Natalya Letunova)
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Объект считается подлежащим сносу с октября 2021 года.

Глазов. Удмуртия. В Глазове снесут аварийный дом на улице Куйбышева. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. 

Ранее прокуратура установила, что в октябре 2021 года многоквартирный дом на улице Куйбышева в Глазове признали аварийным и подлежащим сносу. Жителям предоставили иные жилые помещения и расселили, но, несмотря на это, в установленный срок строение не снесли.

Чтобы защитить права и интересы людей, прокурор обратился в суд. В результате муниципалитет обязали провести работы по сносу здания. 

Исполнение решения суда контролирует Глазовская межрайонная прокуратура. 

11:40, 01 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
171
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#многоквартирный дом\n#снос\n#суд\n#Прокуратура