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Экс-директора автобазы администрации главы и правительства Удмуртии осудили за растрату

13:15, 25 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Экс-директора автобазы администрации главы и правительства Удмуртии осудили за растрату
13:15, 25 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
459
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#хищения
Фото: unsplash.com
459
0

Ущерб превысил 50 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске огласили приговор в отношении бывшего руководителя автобазы администрации главы и правительства Удмуртии. Решение по делу вынес Первомайский районный суд Ижевска, сообщает пресс-служба судов республики.

Судом установлено, что в 2018-2023 года мужчина похитил автозапчасти и комплектующие, используя своё служебное положение. Ущерб, нанесённый автобазе, составил 50,6 тыс. рублей. Как ранее сообщало, вырученные средства он вложил в коммерческое предприятие. Подсудимый полностью признал вину.

Первомайский суд приговорил мужчину к полутора годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

13:15, 25 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
459
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#хищения