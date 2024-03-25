Экс-директора автобазы администрации главы и правительства Удмуртии осудили за растрату

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске огласили приговор в отношении бывшего руководителя автобазы администрации главы и правительства Удмуртии. Решение по делу вынес Первомайский районный суд Ижевска, сообщает пресс-служба судов республики.

Судом установлено, что в 2018-2023 года мужчина похитил автозапчасти и комплектующие, используя своё служебное положение. Ущерб, нанесённый автобазе, составил 50,6 тыс. рублей. Как ранее сообщало, вырученные средства он вложил в коммерческое предприятие. Подсудимый полностью признал вину.

Первомайский суд приговорил мужчину к полутора годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.