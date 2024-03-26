Бывшего главного инженера ижевского МУПа осудили за получение взяток

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии рассмотрел апелляцию гособвинения в отношении приговора, вынесенного бывшему главному инженеру одного из ижевских МУПов. Мужчина обвинялся в получении взяток и их легализации. Об этом сообщает пресс-служба судов Удмуртии.

Приговор был вынесен Ленинским районным судом Ижевска. Им было установлено, что 47-летний подсудимый являлся ответственным за организацию поставок, составление заявок и технических заданий на приобретение запасных частей и расходных материалов для транспортных средств и спецтехники одного из муниципальных унитарных предприятий (МУП).

Он получал взятки от директоров компаний, желающих участвовать в торгах на поставку товаров. За это подсудимый вносил в составляемые им технические задания наименования товаров, снятых с производства заводами-изготовителями, и, как следствие, обеспечивал выигрыш указанных лиц в торгах. В результате мужчина получил взяток на общую сумму более 200 000 рублей. По каждому из восьми вмененных преступлений он был признан виновным.

Ленинский районный суд приговорил мужчину к трём годам колонии, лишив его права занимать определённые посты в органах госвласти, сроком на два года. Установлен трёхлетний испытательный срок.

Гособвинение подало апелляцию в верховный суд Удмуртии, в которой были доводы о необходимости отмены приговора и направлении уголовного дела на новое судебное разбирательство.

«По результатам проведенной в ходе апелляционного рассмотрения проверки доводов представления судебная коллегия пришла к выводу об обоснованности приговора суда первой инстанции в части назначенного осужденному наказания и отсутствия основания для его ужесточения, согласилась с обжалуемым приговором и в части частичного оправдания, изменив приговор лишь в части решения о снятии ареста, наложенного на недвижимое имущество осужденного. Коллегия сохранила арест, передав разрешение вопроса о конфискации имущества в суд первой инстанции в порядке исполнения приговора», — подчеркнули в пресс-службе судов Удмуртии.