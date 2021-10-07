Кинотеатры вновь закроют в Удмуртии

Ограничения начнут действовать 11 октября.

Ижевск. Удмуртия. С 11 октября в Удмуртии вновь закроют кинотеатры из-за опасности распространения коронавируса. Изменения внесены в распоряжение главы Удмуртской Республики «О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Удмуртской Республики».

Кроме кинотеатров до особого распоряжения не будут работать ночные клубы и иные подобные заведения, танцплощадки в предприятиях общепита. Ранее сообщалось, что в список также попали детские игровые комнаты, детские развлекательные центры.

Напомним, ранее кинотеатры Удмуртии закрывали в начале пандемии — в марте 2020 года. Открыли их только в ноябре 2020 года.