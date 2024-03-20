«Поволжский маньяк» отказался от собственных признаний в убийствах

Казань. Татарстан. Во время выступления с последним словом Радик Тагиров отказался от ранее данных признательных показаний в убийствах, совершенных в ПФО, в том числе в Удмуртии. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на «ТАСС».

«Происходящее здесь я даже не могу объяснить», — заявил Радик Тагиров и стал утверждать, что не совершал убийств, в которых его обвиняют.

Он сообщил, что все признания дал под давлением, пишут «Аргументы и Факты».

«Я не знаю, как себя защитить», — сказал подсудимый об обвинениях в его сторону, сообщает «Комсомольская правда».

Решение по делу Радика Тагирова суд обязан вынести в ближайшие дни.