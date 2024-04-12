Защищавший в суде маньяка Чикатило адвокат погиб при ДТП

Луганск. ЛНР. Стало известно о гибели адвоката Марата Хабибулина, который защищал в суде маньяка Андрея Чикатило. Юрист погиб в автоаварии под Луганском, пишет Газета.ру со ссылкой на ТАСС.

ДТП произошло 11 апреля во время возвращения Хабибуллина из ЛНР в Ростов-на-Дону. У информатора агентства нет информации, что конкретно послужило причиной смерти – последствия аварии или проблемы со здоровьем.

Самого известного маньяка времен СССР Андрея Чикатило осудили за убийства более 50 человек в период с 1978 по 1990 год. Процесс над ним начался в 1992 году, смертный приговор приведен в исполнение 2 года спустя. Защитником маньяка на суде был адвокат Марат Хабибулин.