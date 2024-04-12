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Защищавший в суде маньяка Чикатило адвокат погиб при ДТП

11:07, 12 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Защищавший в суде маньяка Чикатило адвокат погиб при ДТП
11:07, 12 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
171
0
#Россия\n#ЛНР\n#авария\n#ДТП\n#суд\n#адвокат\n#убийство\n#СССР\n#гибель человека
Фото: pxhere.com
171
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Авария произошла на территории ЛНР.

Луганск. ЛНР. Стало известно о гибели адвоката Марата Хабибулина, который защищал в суде маньяка Андрея Чикатило. Юрист погиб в автоаварии под Луганском, пишет Газета.ру со ссылкой на ТАСС. 

ДТП произошло 11 апреля во время возвращения Хабибуллина из ЛНР в Ростов-на-Дону. У информатора агентства нет информации, что конкретно послужило причиной смерти – последствия аварии или проблемы со здоровьем. 

Самого известного маньяка времен СССР Андрея Чикатило осудили за убийства более 50 человек в период с 1978 по 1990 год. Процесс над ним начался в 1992 году, смертный приговор приведен в исполнение 2 года спустя. Защитником маньяка на суде был адвокат Марат Хабибулин.

11:07, 12 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
171
0
#Россия\n#ЛНР\n#авария\n#ДТП\n#суд\n#адвокат\n#убийство\n#СССР\n#гибель человека