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Китаец поссорился с коллегой по рабочему вопросу и отравил его насмерть

17:29, 22 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Китаец поссорился с коллегой по рабочему вопросу и отравил его насмерть
17:29, 22 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
31
0
#Китай\n#производство\n#конфликт\n#суд\n#приговор\n#отравление\n#казнь
Фото: pxhere.com
31
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Виновного приговорили к смертной казни.

Шанхай. КНР. Жителя Китая по имени Сюй Яо приговорили к смертной казни за отравление коллеги по работе. Как передает агентство «Синьхуа», причиной послужил производственный конфликт.

Между приговоренным и его сослуживцем по фамилии Линь начались споры по вопросу управления компанией. В итоге Сюй Яо подбросил яд в еду своего коллеги, отчего тот скончался. 

Выяснилось, что по той же причине конфликтный китаец пытался убить еще двоих коллег. В результате отравились четверо, но все они выжили.

Напомним, в феврале 2024 года в КНР приговорили к высшей мере наказания австралийского писателя китайского происхождения.

17:29, 22 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
31
0
#Китай\n#производство\n#конфликт\n#суд\n#приговор\n#отравление\n#казнь