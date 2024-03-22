Китаец поссорился с коллегой по рабочему вопросу и отравил его насмерть

Шанхай. КНР. Жителя Китая по имени Сюй Яо приговорили к смертной казни за отравление коллеги по работе. Как передает агентство «Синьхуа», причиной послужил производственный конфликт.

Между приговоренным и его сослуживцем по фамилии Линь начались споры по вопросу управления компанией. В итоге Сюй Яо подбросил яд в еду своего коллеги, отчего тот скончался.

Выяснилось, что по той же причине конфликтный китаец пытался убить еще двоих коллег. В результате отравились четверо, но все они выжили.

Напомним, в феврале 2024 года в КНР приговорили к высшей мере наказания австралийского писателя китайского происхождения.