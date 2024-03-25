Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид На земле и в воздухе — мы всё равно семья Лонгрид

Верховный суд Удмуртии в два раза увеличил размер компенсации травмированному работнику предприятия

16:40, 25 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Верховный суд Удмуртии в два раза увеличил размер компенсации травмированному работнику предприятия
16:40, 25 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
170
0
#Юкаменское\n#Удмуртия\n#суд\n#травмы\n#компенсация
Фото: unsplash.com (Tingey Injury Law Firm)
170
0

Руки пострадавшего затянуло внутрь механизма для подачи кормов животным.

Юкаменское. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии увеличил размер компенсации мужчине, который получил травму на рабочем месте. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. 

Установлено, что несчастный случай с работником ООО «Маяк» произошел во время выгрузки помольной смеси. Его кисти затянуло внутрь механизма подачи кормов для крупного рогатого скота, в результате мужчина получил травму средней степени тяжести.

Юкаменский районный суд решил в качестве компенсации морального вреда обязать предприятие выплатить работнику 100 тыс. рублей. Но прокурор подал апелляцию, так как счёл, что суд ненадлежаще оценил тяжесть повреждений. Отмечается, что судья не учёл индивидуальные особенности работника и длительность расстройства здоровья, не позволяющую продолжать работу.

Верховный суд Удмуртии согласился с этими доводами и увеличил размер компенсации до 200 тыс. рублей. 

16:40, 25 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
170
0
#Юкаменское\n#Удмуртия\n#суд\n#травмы\n#компенсация