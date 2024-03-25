Верховный суд Удмуртии в два раза увеличил размер компенсации травмированному работнику предприятия

Юкаменское. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии увеличил размер компенсации мужчине, который получил травму на рабочем месте. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что несчастный случай с работником ООО «Маяк» произошел во время выгрузки помольной смеси. Его кисти затянуло внутрь механизма подачи кормов для крупного рогатого скота, в результате мужчина получил травму средней степени тяжести.

Юкаменский районный суд решил в качестве компенсации морального вреда обязать предприятие выплатить работнику 100 тыс. рублей. Но прокурор подал апелляцию, так как счёл, что суд ненадлежаще оценил тяжесть повреждений. Отмечается, что судья не учёл индивидуальные особенности работника и длительность расстройства здоровья, не позволяющую продолжать работу.

Верховный суд Удмуртии согласился с этими доводами и увеличил размер компенсации до 200 тыс. рублей.