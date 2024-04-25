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Бывшего замминистра культуры России Ярилову отправили в колонию на 7 лет

16:48, 25 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Бывшего замминистра культуры России Ярилову отправили в колонию на 7 лет
16:48, 25 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#культура\n#министерство\n#мороженое\n#музеи\n#билеты\n#чиновники\n#суд\n#приговор
Фото: pxhere.com
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Она включила в «Пушкинскую карту» музей мороженого в «Москва-Сити».

Москва. 7 лет проведет в колонии бывший заместитель министра культуры России Ольга Ярилова. Такой приговор вынес ей Тверской суд Москвы, пишет Газета.ру.

Чиновницу признали виновной в превышении полномочий. Это связано с программой «Пушкинская карта»: Ярилова содействовала включению в данную программу «самого высокого в мире музея мороженого», расположенного в одной из башен бизнес-центра «Москва-Сити». Между тем данное учреждение не имеет официального статуса музея, а программа его посещения является сугубо развлекательной. Между тем из-за действий замминистра культуры государство выплатило за билеты туда 125 млн рублей. 

Сообщается, что Ярилову предупредили о необходимости исключить «музей мороженого» из «Пушкинской карты», но она не сделала этого. Защита чиновницы заявила, что экскурсии пользовались успехом у детей, однако суд не принял во внимание данный довод.

Добавим, Ярилову задержали в апреле 2023 года. Вину она не признала.

16:48, 25 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
117
0
#культура\n#министерство\n#мороженое\n#музеи\n#билеты\n#чиновники\n#суд\n#приговор