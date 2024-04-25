Бывшего замминистра культуры России Ярилову отправили в колонию на 7 лет

Москва. 7 лет проведет в колонии бывший заместитель министра культуры России Ольга Ярилова. Такой приговор вынес ей Тверской суд Москвы, пишет Газета.ру.

Чиновницу признали виновной в превышении полномочий. Это связано с программой «Пушкинская карта»: Ярилова содействовала включению в данную программу «самого высокого в мире музея мороженого», расположенного в одной из башен бизнес-центра «Москва-Сити». Между тем данное учреждение не имеет официального статуса музея, а программа его посещения является сугубо развлекательной. Между тем из-за действий замминистра культуры государство выплатило за билеты туда 125 млн рублей.

Сообщается, что Ярилову предупредили о необходимости исключить «музей мороженого» из «Пушкинской карты», но она не сделала этого. Защита чиновницы заявила, что экскурсии пользовались успехом у детей, однако суд не принял во внимание данный довод.

Добавим, Ярилову задержали в апреле 2023 года. Вину она не признала.