Двое жителей Глазова проведут 5 лет в колонии за похищение человека

Глазов. Удмуртия. В Глазове осудили двух местных жителей, которые похитили человека. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии, пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Установлено, что в марте 2020 года на почве личной неприязни подсудимые принудительно посадили своего знакомого в автомобиль и вывезли на территорию базы отдыха в Глазовском районе. Там злоумышленники незаконно удерживали потерпевшего и угрожали ему физической расправой. Отмечается, что при этом в качестве оружия они использовали разные предметы.

В один момент, когда похитителей долго не было рядом, потерпевший смог уехать на их автомобиле и обратиться в правоохранительные органы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в», «г» части 2 статьи 126 УК России («Похищение человека»). Злоумышленники не признали свою вину.

24 апреля Глазовский районный суд приговорил подсудимых к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима. Обвиняемых взяли под стражу в зале суда.

Также по ходатайству одного из злоумышленников суд освободил его от уголовного преследования за угрозу убийством из-за истечения срока привлечения к уголовной ответственности.