Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Человек, который построил свой город Лонгрид Что происходит с Ижевским прудом? Лонгрид Ценность семейных отношений Лонгрид

Двое жителей Глазова проведут 5 лет в колонии за похищение человека

17:55, 24 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Двое жителей Глазова проведут 5 лет в колонии за похищение человека
17:55, 24 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
190
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#суд\n#уголовное дело
Фото: unsplash.com (Tingey Injury Law Firm)
190
0

Они не признали свою вину.

Глазов. Удмуртия. В Глазове осудили двух местных жителей, которые похитили человека. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии, пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.  

Установлено, что в марте 2020 года на почве личной неприязни  подсудимые принудительно посадили своего знакомого в автомобиль и вывезли на территорию базы отдыха в Глазовском районе. Там злоумышленники незаконно удерживали потерпевшего и угрожали ему физической расправой. Отмечается, что при этом в качестве оружия они использовали разные предметы. 

В один момент, когда похитителей долго не было рядом, потерпевший смог уехать на их автомобиле и обратиться в правоохранительные органы. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в», «г» части 2 статьи 126 УК России («Похищение человека»). Злоумышленники не признали свою вину. 

24 апреля Глазовский районный суд приговорил подсудимых к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима. Обвиняемых взяли под стражу в зале суда. 

Также по ходатайству одного из злоумышленников суд освободил его от уголовного преследования за угрозу убийством из-за истечения срока привлечения к уголовной ответственности. 

17:55, 24 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
190
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#суд\n#уголовное дело