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Мужчина пытался пронести в районный суд Ижевска газовый пистолет

17:45, 10 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Мужчина пытался пронести в районный суд Ижевска газовый пистолет
17:45, 10 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
203
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#оружие\n#судебные приставы
Фото: unsplash.com (Tom Def)
203
0

Он не смог объяснить, зачем принёс оружие и боеприпасы к нему.

Ижевск. Удмуртия. В один из районных судов Ижевска посетитель попытался пронести оружие. Об этом сообщает управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртии. 

Мужчина пришел в районный суд Ижевска для получения документов. При прохождении пропускного режима его попросили выложить все металлические и запрещённые к проносу предметы. Отмечается, что во время осмотра мужчина сильно нервничал и волновался. Выложив вещи из карманов, гражданин прошёл через рамку металлодетектора, которая издала звуковой сигнал.

Судебный пристав начал проверку ручным металлодетектором и во внутреннем кармане сумки нашёл газовый пистолет и боеприпасы к нему. Мужчина не смог пояснить, зачем попытался пронести это в здание суда.

В отношении нарушителя составили протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 17.3 КоАП России («Неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила»). 

17:45, 10 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
203
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#оружие\n#судебные приставы