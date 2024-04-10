Мужчина пытался пронести в районный суд Ижевска газовый пистолет

Ижевск. Удмуртия. В один из районных судов Ижевска посетитель попытался пронести оружие. Об этом сообщает управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртии.

Мужчина пришел в районный суд Ижевска для получения документов. При прохождении пропускного режима его попросили выложить все металлические и запрещённые к проносу предметы. Отмечается, что во время осмотра мужчина сильно нервничал и волновался. Выложив вещи из карманов, гражданин прошёл через рамку металлодетектора, которая издала звуковой сигнал.

Судебный пристав начал проверку ручным металлодетектором и во внутреннем кармане сумки нашёл газовый пистолет и боеприпасы к нему. Мужчина не смог пояснить, зачем попытался пронести это в здание суда.

В отношении нарушителя составили протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 17.3 КоАП России («Неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила»).