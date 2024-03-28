Бывшей и. о. министра здравоохранения Удмуртии продлили домашний арест

Ижевск. Удмуртия. Индустриальный суд Ижевска продлил срок домашнего ареста для бывшей исполняющей обязанности министра здравоохранения Удмуртии Натальи Якимовой, удовлетворив ходатайство следствия. Об этом сообщает пресс-служба судов Удмуртии.

Мера пресечения в виде домашнего ареста бывшей чиновницы действовала до 8 апреля 2024 года. Сторона следствия внесла в суд ходатайство о её продлении. С этим не согласилась обвиняемая и её адвокат, утверждая, что Якимова не собирается скрываться.

Суд встал на сторону следствия и продлил домашний арест на два месяца, до 7 июня 2024 года.

Напомним, Наталья Якимова обвиняется в превышении должностных полномочий.