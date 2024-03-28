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Бывшей и. о. министра здравоохранения Удмуртии продлили домашний арест

12:30, 28 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Бывшей и. о. министра здравоохранения Удмуртии продлили домашний арест
12:30, 28 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд
Фото: пресс-служба судов Удмуртии
298
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Мера пресечения будет действовать до 7 июня 2024 года.

Ижевск. Удмуртия. Индустриальный суд Ижевска продлил срок домашнего ареста для бывшей исполняющей обязанности министра здравоохранения Удмуртии Натальи Якимовой, удовлетворив ходатайство следствия. Об этом сообщает пресс-служба судов Удмуртии.

Мера пресечения в виде домашнего ареста бывшей чиновницы действовала до 8 апреля 2024 года. Сторона следствия внесла в суд ходатайство о её продлении. С этим не согласилась обвиняемая и её адвокат, утверждая, что Якимова не собирается скрываться.

Суд встал на сторону следствия и продлил домашний арест на два месяца, до 7 июня 2024 года.

Напомним, Наталья Якимова обвиняется в превышении должностных полномочий.

12:30, 28 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
298
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд