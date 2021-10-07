Телефонные мошенники активизировались в Ижевске

Основная их цель — пожилые граждане.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске активизировались телефонные мошенники. Как сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии в четверг, 7 октября, звонки злоумышленники совершают на стационарные телефоны.

«На протяжении двух дней осуществляют веерный обзвон стационарных домашних телефонов. Данный способ выбран с расчётом на то, что зачастую домашние телефоны в основном используют граждане пожилого возраста, которые и становятся жертвами мошенников», — говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что злоумышленники дезориентируют потерпевших и выводят их из равновесия различными психологическими приёмами. Представляются мошенники сотрудниками правоохранительных органов либо вторым участником ДТП с участием родственников обманутых пенсионеров.

В случае, если потерпевший соглашается перевести деньги, к нему в квартиру приходит «курьер», который забирает деньги и в последующем переводит их на указанные ему банковские счета.

По данным МВД, только за сутки в полицию обратилось 19 жителей Ижевска, пятеро из которых отдали злоумышленникам свои сбережения. По всем фактам проводится проверка.

Напомним, ранее в тот же день правоохранители также отметили рост бдительности среди ижевчан старшего поколения во время общения с мошенниками.