В Удмуртии запретили работу общепита в ночные часы с 7 октября

Двери заведений должны быть закрыты с 23:00 до 07:00.



Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 7 октября вводится запрет на работу общепита с 23:00 до 07:00. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы и правительства Удмуртской Республики.

Ограничение будет действовать до особого распоряжения. Касается оно ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров закусочных. Исключение сохраняется за службами доставки.

Работа дискотек и ночных клубов будет приостановлена с 11 октября, говорится в том же документе.

Напомним, что с предстоящего понедельника в Удмуртии запретят проведение массовых мероприятий, а также закроются кинотеатры.

Работа фудкортов запрещена с 29 сентября. Исключением являются вокзалы, аэропорт, АЗС и службы доставки.