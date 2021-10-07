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В Удмуртии запретили работу общепита в ночные часы с 7 октября

11:53, 07 октября, 2021
Юрий Абашев
В Удмуртии запретили работу общепита в ночные часы с 7 октября
11:53, 07 октября, 2021
Юрий Абашев
596
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус\n#ограничения
Фото: pixabay.com
596
0

Двери заведений должны быть закрыты с 23:00 до 07:00.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 7 октября вводится запрет на работу общепита с 23:00 до 07:00. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы и правительства Удмуртской Республики.

Ограничение будет действовать до особого распоряжения. Касается оно ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров закусочных. Исключение сохраняется за службами доставки. 

Работа дискотек и ночных клубов будет приостановлена с 11 октября, говорится в том же документе. 

Напомним, что с предстоящего понедельника в Удмуртии запретят проведение массовых мероприятий, а также закроются кинотеатры.

Работа фудкортов запрещена с 29 сентября. Исключением являются вокзалы, аэропорт, АЗС и службы доставки.

11:53, 07 октября, 2021
Юрий Абашев
596
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус\n#ограничения
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