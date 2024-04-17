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Пожизненное лишение свободы получил житель Кезского района, зарезавший своих детей

10:27, 17 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Пожизненное лишение свободы получил житель Кезского района, зарезавший своих детей
10:27, 17 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
115
0
#детоубийца\n#Удмуртия\n#суд
Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии
115
0

Он убил их из-за неприязни к  супруге.

Кез. Удмуртия. Жителя Кезского района, зарезавшего двух своих детей, приговорили к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Напомним, 29-летний обвиняемый в ноябре 2023 года из личной неприязни к супруге, с которой он разводился, убил спящих семилетнего сына и трёхлетнюю дочь, нанеся им удары кухонным ножом в грудь.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по УР, согласно выводам психолого-психиатрической экспертизы, обвиняемый осознавал то, что он делал. 

Суд назначил ему пожизненное заключение с отбыванием в колонии особого режима. Также удовлетворен гражданский иск матери детей на три миллиона рублей. В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объёме.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, ранее к 24 годам лишения свободы приговорили жителя Удмуртии, который поджег дом с собственными детьми, в результате чего они скончались.

10:27, 17 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
115
0
#детоубийца\n#Удмуртия\n#суд