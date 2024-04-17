Пожизненное лишение свободы получил житель Кезского района, зарезавший своих детей

Кез. Удмуртия. Жителя Кезского района, зарезавшего двух своих детей, приговорили к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Напомним, 29-летний обвиняемый в ноябре 2023 года из личной неприязни к супруге, с которой он разводился, убил спящих семилетнего сына и трёхлетнюю дочь, нанеся им удары кухонным ножом в грудь.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по УР, согласно выводам психолого-психиатрической экспертизы, обвиняемый осознавал то, что он делал.

Суд назначил ему пожизненное заключение с отбыванием в колонии особого режима. Также удовлетворен гражданский иск матери детей на три миллиона рублей. В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объёме.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, ранее к 24 годам лишения свободы приговорили жителя Удмуртии, который поджег дом с собственными детьми, в результате чего они скончались.