В Ижевске осудили водителя, по чьей вине в ДТП погиб его пассажир

Ижевск. Удмуртия. Октябрьский суд Ижевска приговорил жителя Сарапула к реальному сроку за то, что в результате устроенного им ДТП погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба судов Удмуртии.

Установлено, что в одну из апрельских ночей 2023 года не имеющий водительских прав подсудимый ехал на «Логане» по улице Коммунаров. На переднем пассажирском сиденье находился 20-летний молодой человек.

Лихач превышал скорость и не учитывал дорожные условия. В результате, не справившись с управлением, он вылетел на газон и тротуар, где автомобиль опрокинулся и врезался в дерево. Находящийся в салоне пассажир от удара погиб на месте.

Суд признал водителя виновным по пункту «в» части 4 статьи 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами). Мужчину приговорили к лишению свободы на срок 5 лет в колонии-поселении. Также его лишили права вести деятельность, связанную с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.