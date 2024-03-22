Экс-главу Ижевска Олега Бекмеметьева оставили в СИЗО до 24 мая

Ижевск. Удмуртия. Индустриальный районный суд Ижевска оставил бывшего главу Ижевска Олега Бекмеметьева в СИЗО. Заседание суда состоялось в пятницу, 22 марта.

Напомним, бывший глава Ижевска находится в СИЗО с 22 сентября 2023 года. В феврале 2024 года защита бывшего градоначальника пыталась оспорить решение суда об оставлении его под стражей, но Верховный суд продлил вновь меру пресечения без изменений.

На заседании 22 марта 2024 года следствие ходатайствовало о продлении ещё на два месяца срок содержания Бекмеметьева под стражей. Его мать и супругу удалили из зала суда, так как они проходят по делу свидетелями.

На данный момент объём дела составляет 40 томов. Следствие считает, что в случае смягчения меры пресечения, обвиняемый может оказать давление на свидетелей, или покинуть территорию России, так как есть ряд стран, для въезда в которые не нужен загранпаспорт.

Сам Олег Николаевич рассказал суду, что за полгода в камере его здоровье изрядно ухудшилось. Упало зрение до +4 диоптрий, обострился хронический бронхит, недавно обнаружились камни в почках. При этом адекватной медпомощи в СИЗО не могут оказать ни ему, ни его сокамерникам.

«Трахею скоро выплюну. Камень пошёл… В качестве лечения даётся таблетка парацетамола со словами «Одна половина от головы, другая от сердца; смотри, не перепутай». От почек посоветовали купить брусничный лист, заваривать и пить», — рассказал Олег Бекмеметьев.

Защита также отметила, что будучи некурящим и с больными легкими — все соседи по камере Олега Николаевича в СИЗО являются курильщиками. Спать приходится в одежде из-за низких температур.

Выслушав доводы сторон, суд постановил оставить Олега Бекмеметьева в СИЗО до 24 мая 2024 года.