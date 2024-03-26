Британский суд оставил Ассанжу возможность продолжить оспаривать свою выдачу в США

Лондон. Великобритания. Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж может вновь оспорить решение о своей экстрадиции в США. Так постановил Высокий суд Великобритании, пишет Газета.ру со ссылкой на Reuters.

Кроме того, суд потребовал от властей США в трехнедельный срок предоставить гарантии неприменения в отношении Ассанжа смертной казни и соблюдения его прав.

Напомним, Джулиан Ассанж опубликовал на сайте WikiLeaks ряд секретных материалов правительств разных государств, в том числе США. После этого 7 лет скрывался от преследования в посольстве Эквадора в Великобритании. В 2019 году власти южноамериканской страны разрешили британской полиции задержать Ассанжа. В июне 2022 года глава МВД Великобритании Прити Патель одобрила экстрадицию основателя Wikileaks в США. Однако эта процедура до сих пор не состоялась. В Америке Ассанжу грозит 175 лет тюремного заключения.