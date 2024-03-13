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За выезд из России экс-сотрудница оборонно-промышленного предприятия Удмуртии заплатит 250 тысяч рублей

10:15, 13 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
За выезд из России экс-сотрудница оборонно-промышленного предприятия Удмуртии заплатит 250 тысяч рублей
10:15, 13 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
204
0
#Удмуртия\n#суд\n#уголовное дело
Фото: elements.envato.com (klavdiyav)
204
0

Она была допущена к гостайне и не могла покидать страну.

Сочи. Краснодарский край. За незаконный выезд из страны бывшая сотрудница одного из оборонно-промышленных предприятий Удмуртии заплатит штраф. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике. 

Женщина не могла покидать Россию, пока в её отношении действовали ограничения, связанные с допуском к государственной тайне. 

По данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 283.2 УК России («Выезд из Российской Федерации гражданина Российской Федерации, допущенного или ранее допущенного к государственной тайне, право которого на выезд из Российской Федерации заведомо для него ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне»). 

Обвиняемая признала свою вину. Мировой судья в Сочи в качестве наказания назначил женщине штраф в сумме 250 тыс. рублей. 

10:15, 13 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
204
0
#Удмуртия\n#суд\n#уголовное дело