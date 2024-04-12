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Заступавшийся за чужую жену житель Сарапула получил удар ножом в лицо

13:20, 12 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Заступавшийся за чужую жену житель Сарапула получил удар ножом в лицо
13:20, 12 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Сарапул\n#Удмуртия\n#суд
Фото: Мариоса Гкорциласа на Unsplash
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Лицо пострадавшего было обезображено.

Сарапул. Удмуртия. Вынесен приговор в отношении жителя Сарапула, обвиняемого в обезображивании человека. Об этом сообщает пресс-служба судов Удмуртии.

В сентябре 2023 года подсудимый с женой устроили застолье, в ходе которого между ними возник конфликт. Женщина в слезах убежала в помещение для курения, где встретилась с потерпевшим. Мужчина решил заступиться за женщину, пришёл в их квартиру и начал критиковать поведение нерадивого супруга. Началась перепалка.

В ходе конфликта подсудимый ударил ногой потерпевшего в живот, после чего взял нож и нанёс несколько ударом им по лицу пострадавшего. В результате одна из ран на щеке зажила рубцом, обезобразив лицо заступника.

Подсудимый вину в «умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица». Его приговорили к трём годам лишения свободы Условно с аналогичным испытательным периодом.

13:20, 12 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
140
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#суд