Заступавшийся за чужую жену житель Сарапула получил удар ножом в лицо

Сарапул. Удмуртия. Вынесен приговор в отношении жителя Сарапула, обвиняемого в обезображивании человека. Об этом сообщает пресс-служба судов Удмуртии.

В сентябре 2023 года подсудимый с женой устроили застолье, в ходе которого между ними возник конфликт. Женщина в слезах убежала в помещение для курения, где встретилась с потерпевшим. Мужчина решил заступиться за женщину, пришёл в их квартиру и начал критиковать поведение нерадивого супруга. Началась перепалка.

В ходе конфликта подсудимый ударил ногой потерпевшего в живот, после чего взял нож и нанёс несколько ударом им по лицу пострадавшего. В результате одна из ран на щеке зажила рубцом, обезобразив лицо заступника.

Подсудимый вину в «умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица». Его приговорили к трём годам лишения свободы Условно с аналогичным испытательным периодом.