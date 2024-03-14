Скрывавшегося от полиции рыбака-каннибала поймали под Саратовом

Еремеевка. Саратовская область. 10 лет находившегося в розыске по делу о людоедстве Алексея Горуленко задержали в селе Еремеевка Саратовской области. Гражданин постоянно менял места проживания, пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу УФСИН РФ по региону.

В 2014 году Горуленко осудили в Якутии за убийство и каннибализм на 12 лет лишения свободы, но тогда ему удалось скрыться.

Летом 2012 года четверо мужчин во время рыбалки в сибирской тайге утопили машину и остались без средств связи. В итоге из группы выжили двое, в том числе Горуленко. Суд установил, что из-за голода они убили и съели одного из товарищей. Еще один участник рыбалки пропал без вести.