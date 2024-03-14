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Скрывавшегося от полиции рыбака-каннибала поймали под Саратовом

15:03, 14 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Скрывавшегося от полиции рыбака-каннибала поймали под Саратовом
15:03, 14 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
153
0
#Саратовская область\n#Якутия\n#лес\n#рыбалка\n#голод\n#убийство\n#еда\n#суд\n#задержание\n#каннибализм
Фото: pxhere.com
153
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Съевший товарища мужчина находился в розыске 10 лет.

Еремеевка. Саратовская область. 10 лет находившегося в розыске по делу о людоедстве Алексея Горуленко задержали в селе Еремеевка Саратовской области. Гражданин постоянно менял места проживания, пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу УФСИН РФ по региону.

В 2014 году Горуленко осудили в Якутии за убийство и каннибализм на 12 лет лишения свободы, но тогда ему удалось скрыться. 

Летом 2012 года четверо мужчин во время рыбалки в сибирской тайге утопили машину и остались без средств связи. В итоге из группы выжили двое, в том числе Горуленко. Суд установил, что из-за голода они убили и съели одного из товарищей. Еще один участник рыбалки пропал без вести.

15:03, 14 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
153
0
#Саратовская область\n#Якутия\n#лес\n#рыбалка\n#голод\n#убийство\n#еда\n#суд\n#задержание\n#каннибализм