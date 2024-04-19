За хищение деталей с предприятия ОПК жителя Удмуртии лишили свободы условно

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии осудили местного жителя, который похитил детали для оружия. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Ранее мужчина похитил детали к огнестрельному оружию с предприятия оборонно-промышленного комплекса. Деятельность злоумышленника пресекли сотрудники УФСБ России по Удмуртии.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226 УК России («Хищение либо вымогательство огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

Обвиняемый признал свою вину. Первомайский районный суд Ижевска приговорил мужчину к лишению свободы на 3,5 года условно с испытательным сроком. Приговор вступил в законную силу.