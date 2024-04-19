Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Что происходит с Ижевским прудом? Лонгрид Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид

За хищение деталей с предприятия ОПК жителя Удмуртии лишили свободы условно

11:45, 19 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
За хищение деталей с предприятия ОПК жителя Удмуртии лишили свободы условно
11:45, 19 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
211
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#хищение\n#уголовное дело
Фото: elements.envato.com (ckstockphoto)
211
0

Мужчина признал свою вину.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии осудили местного жителя, который похитил детали для оружия. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии. 

Ранее мужчина похитил детали к огнестрельному оружию с предприятия оборонно-промышленного комплекса. Деятельность злоумышленника пресекли сотрудники УФСБ России по Удмуртии.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226 УК России («Хищение либо вымогательство огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств»). 

Обвиняемый признал свою вину. Первомайский районный суд Ижевска приговорил мужчину к лишению свободы на 3,5 года условно с испытательным сроком. Приговор вступил в законную силу. 

11:45, 19 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
211
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#хищение\n#уголовное дело