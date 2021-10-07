Ещё 288 человек заразились коронавирусом в Удмуртии

36 из них — дети.

Ижевск. Удмуртия. Ещё 288 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Удмуртии. Такие данные привёл утром четверга, 7 октября, оперштаб республики.

Отмечается, что в числе заболевших 36 детей и 90 человек старше 65 лет. За сутки из ковидариев Удмуртии также выписали 224 человека после выздоровления от ковида.

Отчётные сутки пополнили и печальную статистику — 11 летальных случаев. Женщинам было 69, 81, 74, 84, 70, 80, 81 год. Мужчинам было 73, 66, 68, 63 года.

Таким образом, на 7 октября в Удмуртии всего зарегистрировано 55 371 лабораторно подтверждённый случай коронавирусной инфекции. 44 547 человек выздоровели, 2 182 скончались.

Вакцинировались от «короны» в республике 404 783 человека.