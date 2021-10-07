«Боимся предполагать, как жить дальше»: рестораторы Удмуртии рассказали, как пережили первую неделю с ограничениями

Посещаемость заведений на примере других городов может упасть до 15%.

Ижевск. Удмуртия. В начале 2020 года по всему миру вспыхнула новая инфекция — коронавирус COVID-19. Добралась она и до России, и до Удмуртии.

18 марта 2020 года в Удмуртской Республике ввели режим повышенной готовности. Концерты стали отменять и переносить, студенты и школьники ушли на дистанционное обучение. Жители республики были вынуждены сидеть дома в изоляции, а бизнес начал закрываться.

Эта мера была продиктована федеральными властями 27 марта 2020 года. Заведениям общепита разрешили работать только на вынос или на доставку, посещение их было строго запрещено. Предполагалось, что в таком режиме предстоит поработать до 6 апреля, пока не будет снят так называемый карантин, который позволит сдержать распространение болезни.

Отрасль общественного питания назвали наиболее пострадавшей от карантина. За апрель 2020 года предприятия питания заработали менее 400 млн рублей, тогда как за январь-февраль — больше 3 млрд рублей. Не все заведения пережили столь длительный простой. Те, кто выжил и продолжил работать — ещё не раз столкнутся с ограничениями, которые поставят под угрозу их существование.

Лишь с 15 июня кафе и рестораны смогли вернуться к прежней работе.

Последующие месяцы бизнес выживал и даже начинал выходить в плюс после долгого простоя. Однако к осени 2021 года рост заболеваемости в Удмуртии привёл к появлению новых ограничений: с 29 сентября заведения общепита должны были перейти на любой из двух форматов работы. В первом случае предприниматели могут выбрать заполняемость на 50%, а во втором — на 100%, но с условием, что у посетителей будут свежие отрицательные ПЦР-тесты или сертификаты о вакцинации. С 7 октября кафе и рестораны должны сократить время своей работы до 23:00. Работу ночных клубов приостановят с 11 октября.

ИА «Сусанин» поговорило с предпринимателями в сфере общепита и выяснило, как новые ограничения уже повлияли на их работу.

Опрошенные предприниматели сошлись во мнении, что работать при заполняемости 50% лучше, чем вводить вход по сертификатам или QR-кодам.

По словам генерального директора ресторанного холдинга Welcome Group Максима Коновалова, QR-коды — это портал в ад, так как не все люди их имеют. Из-за этого, на примере Москвы, можно заметить, что посещаемость заведений снижается иногда до 15%.

Также Коновалов рассказал, что изменения ожидаемо ударили по бизнесу: выручка оказалась на 12-15% меньше показателей сентября.

Отвечая на вопрос, сможет ли бизнес продержаться в таких условиях несколько месяцев, Максим считает, что всё зависит от настроения людей — если они начнут бояться ходить по заведениям, то дело долго не продержится. Другой фактор: ситуация у каждого предпринимателя разная: у кого-то помещение своё, а у кого-то аренда, за которую надо платить. Также на выживание бизнеса влияет и ситуация с персоналом. «После предыдущих карантинов многие уходят из индустрии из-за закрытий каждые полгода. В первую очередь — повара», — подытожил бизнесмен.

В баре «Сегодня можно» объяснили, что вариант с кодами и справками мог оказаться провальным. Тесты на коронавирус требуют финансовых вложений, это трата денег и времени, не все будут к этому готовы.

Что касается показателей, то выручка упала примерно на 30%. В таком режиме, говорят в баре, бизнес может протянуть полтора месяца, но с новыми ограничениями, действующими с 7 октября, «боятся предполагать, как жить дальше».

Александр Иванов из бара El Presidente считает, что определить подлинность кодов и сертификатов о вакцинации сложно, поэтому при варианте 50/50 проще контролировать соблюдение всех требований: из 200 мест в заведении оставили 100. Если 100 вешалок в раздевалке будут заполнены, в бар уже никого не пустят. Вешать две одежды на одну вешалку нельзя, поэтому администратор не допустит ошибки.

Говоря о потерях, Александр рассказал, что по кассе заметно падение выручки, но то, что возможность работать есть — это уже хорошо.

Также предприниматель объяснил сложность выживания бизнеса в таких условиях: в первую очередь идёт нагрузка на оплату труда, так как если ты хочешь держать у себя профессионала, то и плата ему нужна соответствующая. В период ограничений нужно либо платить столько же и дальше, либо урезать. Поэтому большинство уходит из профессии.

Прожить бизнес может, но всё зависит от зарплат, стоимости аренды и прочих расходов, которые несёт предприниматель.

В свою очередь Роман Никитин, владеющий сетью кофеен «Coffee Moose», посчитал вариант с 50%-ной заполняемостью более комфортным для посетителя, поскольку посещение кафе и ресторана «это не событие, к которому можно готовиться с таким размахом», имея в виду ПЦР-тесты. Если говорить про эффективность борьбы с распространением болезни, то это «единственный верный способ», так как коды и справки можно подделать.

Свои потери Роман оценил примерно в 40% посетителей. Крупные сети, как его, пережить очередные локдауны смогут, а те, что поменьше — уже нет.

Подводя итог, можно сказать, что для бизнеса оказался удобен вариант, при котором заполняемость зала не превышает 50%. К сожалению, не все хотят ставить прививку, а кому-то она и вовсе противопоказана, но и делать тест по стоимости хорошего блюда в ресторане — тоже мало кто захочет. Принимая решения о вводе тех или иных мер, стоит учитывать как борьбу с болезнью, так и интересы третьих лиц — предпринимателей, которые пополняют бюджет страны налогами.

По данным «Газеты.ру» на июль 2021 года, за год в России свой ресторанный бизнес потеряли примерно 30% коммерсантов.