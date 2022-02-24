В ДНР сообщили о сдаче в плен солдат окруженной 53-й бригады ВСУ

Волноваха. Украина. Командование Народной милиции Донецкой народной республики заявило о сдаче в плен военнослужащих одного из соединений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет «Российская газета».

Речь идет о 53-й отдельной механизированной бригаде. Силы ДНР окружили ее под Волновахой Донецкой области Украины. Военные добровольно сложили оружие и перешли на сторону Донецкой народной республики.

Ранее власти ДНР пообещали предоставить гуманитарный коридор украинским солдатам, прекратившим вооруженное сопротивление.

О случаях перехода военнослужащих ВСУ на сторону Народной милиции сообщили также в ЛНР. В частности, оружие сложили несколько солдат 57-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил Украины, сообщает RT.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине, направленной на демилитаризацию и денацификацию соседнего государства. В ДНР и ЛНР заявили о планах вернуть удержанные Киевом в 2014 году города и районы Донецкой и Луганской областей и начали наступление на позиции ВСУ.