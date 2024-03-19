Российские военные вошли в Орловку в ДНР

Орловка. ДНР. Населенный пункт Орловка Донецкой Народной Республики освобожден от украинских военных формирований. Село расположено на Авдеевском направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

По данным ведомства, в Орловку вошли подразделения группировки войск «Центр». Взятие данного населенного пункта позволило улучшить положение по переднему краю.

Кроме того, под Авдеевкой были отражены 6 контратак штурмовых групп 47, 53, 59-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Тоненькое и Бердычи. Потери противника составили до 125 военнослужащих. Также уничтожены 2 боевые бронированные машины и 5 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, гаубица «Мста-Б», 2 гаубицы Д-20, орудие Д-30 и противотанковая пушка МТ-12 «Рапира».

Добавим, по словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, на Авдеевском направлении украинские военные оставили позиции в селе Тоненькое, бои за которое начались в конце февраля. Эту информацию приводит телеканал «360 градусов».