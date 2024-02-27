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На Украине признали потерю еще двух населенных пунктов под Авдеевкой

17:46, 27 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
На Украине признали потерю еще двух населенных пунктов под Авдеевкой
17:46, 27 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#Украина\n#Россия\n#ДНР\n#Донбасс\n#Минобороны\n#военные\n#спецоперация\n#СВО
Фото: pxhere.com
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Российский триколор взвился над Степным и Северным.

Авдеевка. ДНР. Еще 2 населенных пункта на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике освободили российские военные. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на украинские сетевые СМИ.

Речь идет о селах Степное и Северное. Они находятся к западу от села Ласточкино, о взятии которого заявило 26 февраля Минобороны России. Кроме того, сообщается о продвижении российской армии возле Орловки, Бердичева и Тоненького, расположенных также близ Авдеевки.

Ранее командование оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявило о якобы готовности оборонительных рубежей западнее Авдеевки.

17:46, 27 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
50
0
#Украина\n#Россия\n#ДНР\n#Донбасс\n#Минобороны\n#военные\n#спецоперация\n#СВО