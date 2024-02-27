На Украине признали потерю еще двух населенных пунктов под Авдеевкой

Авдеевка. ДНР. Еще 2 населенных пункта на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике освободили российские военные. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на украинские сетевые СМИ.

Речь идет о селах Степное и Северное. Они находятся к западу от села Ласточкино, о взятии которого заявило 26 февраля Минобороны России. Кроме того, сообщается о продвижении российской армии возле Орловки, Бердичева и Тоненького, расположенных также близ Авдеевки.

Ранее командование оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявило о якобы готовности оборонительных рубежей западнее Авдеевки.