Котел или сдача: украинскому гарнизону Авдеевки передали ультиматум о капитуляции

Авдеевка. ДНР. Ультиматум предъявлен находящимся в Авдеевке солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на военкора Лисицына.

В своем Telegram-канале журналист написал, что до окружения города осталось всего несколько дней. Сейчас российские военные готовятся там к наступлению с использованием танков, которое должно привести к блокированию населенного пункта, и украинские военные об этом знают. Невозможность удержать город сознает и командование ВСУ, но окончательное решение будет принимать президент Украины Владимир Зеленский, пишет военкор.

Добавим, по данным ряда источников, гарнизон Авдеевки может в ближайшее время разделен на две части, то есть в городе может возникнуть сразу два «котла» для ВСУ. В конце января российские военные взяли там один из самых мощных укрепрайонов, после чего продолжили расширять зону контроля.

Авдеевка находится в 15 км к северу от Донецка. С 2014 года оттуда часто велись обстрелы столицы ДНР.