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Котел или сдача: украинскому гарнизону Авдеевки передали ультиматум о капитуляции

13:08, 15 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Котел или сдача: украинскому гарнизону Авдеевки передали ультиматум о капитуляции
13:08, 15 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
446
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#Россия\n#Украина\n#блокада\n#ДНР\n#Донецк\n#военные\n#спецоперация\n#СВО
Фото: pxhere.com
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По данным военкоров, город будет скоро окончательно блокирован.

Авдеевка. ДНР. Ультиматум предъявлен находящимся в Авдеевке солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на военкора Лисицына.

В своем Telegram-канале журналист написал, что до окружения города осталось всего несколько дней. Сейчас российские военные готовятся там к наступлению с использованием танков, которое должно привести к блокированию населенного пункта, и украинские военные об этом знают. Невозможность удержать город сознает и командование ВСУ, но окончательное решение будет принимать президент Украины Владимир Зеленский, пишет военкор.

Добавим, по данным ряда источников, гарнизон Авдеевки может в ближайшее время разделен на две части, то есть в городе может возникнуть сразу два «котла» для ВСУ. В конце января российские военные взяли там один из самых мощных укрепрайонов, после чего продолжили расширять зону контроля.

Авдеевка находится в 15 км к северу от Донецка. С 2014 года оттуда часто велись обстрелы столицы ДНР.

13:08, 15 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
446
0
#Россия\n#Украина\n#блокада\n#ДНР\n#Донецк\n#военные\n#спецоперация\n#СВО