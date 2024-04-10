Показ фильма о Донбассе шокировал зрителей в Италии

Рим. Италия. Документальный фильм «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра» (18+) вызвал шок у посмотревших его итальянцев. Об этом рассказала RT режиссер и продюсер документального кино Татьяна Борщ.

По ее словам, жители стран ЕС практически лишены непредвзятой информации о том, что происходило и происходит в ДНР и ЛНР с 2014 года. А представленная в Италии лента показывает всю историю противостояния жителей новых регионов России с украинскими властями.

«Причем достаточно доступно, четко, и видеоматериал там тот, который в принципе нельзя опровергнуть. Было много вопросов, очень разных вопросов», — добавила автор фильма.

Премьера картины состоялась 7 апреля в итальянском городе Кальяри. При этом группа местных украинцев пыталась сорвать показ. Они пришли ко входу в кинотеатр с русофобскими плакатами и кричали нацистские речовки. Однако остановить сеанс им не удалось.

13 и 14 апреля запланированы показы в Генуе и Ористано. Позднее правду о Донбассе узнают жители Флоренции и Болоньи, отмечает RT.