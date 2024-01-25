Бывшего командира ополчения ДНР Игоря Стрелкова приговорили к 4 годам колонии

Москва. Экс-главу Минобороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова (настоящая фамилия Гиркин) приговорили к 4 годам лишения свободы. Мосгорсуд признал его виновным в призывах к экстремистской деятельности, пишет «Интерфакс».

Кроме того, в течение 3 лет Стрелкову запрещено будет администрировать интернет-ресурсы. Адвокат приговоренного пообещал обжаловать приговор.

О задержании Стрелкова стало известно в июле 2023 года. Он был помещен под арест в СИЗО «Лефортово». Процесс по делу проходил в закрытом режиме с 14 декабря 2023 года. Претензии правоохранительных органов к Стрелкову возникли после опубликования им двух постов в Telegram. Вину осужденный не признал.

В 2014 году Игорь Стрелков несколько месяцев возглавлял отряды народного ополчения ДНР, оборонял Славянск и Краматорск, но вынужден был покинуть эти города под натиском превосходящих сил ВСУ. С 12 мая по 14 августа 2014 года был командующим вооруженными силами ДНР, с 6 мая – министром обороны республики. В августе был отправлен в отставку. Жил в Москве, стал оппозиционным политиком и блогером. После начала спецоперации пытался вновь вступить в ряды вооруженных сил Донецкой Народной Республики, но не добился в этом успеха и вернулся в Москву.