4 улицы в Авдеевке взяли под контроль российские штурмовики

Авдеевка. ДНР. Российские военные вошли в жилую застройку Авдеевки с юга и рассчитывают там закрепиться. Это стало возможным после взятия сильного укрепрайона, пишет Лента.ру.

Как рассказал изданию представитель Добровольческого штурмового корпуса (ДШК) Алексей Селиванов, в середине дня 19 января штурмовые отряды бригады «Ветераны», действующие в составе корпуса, заняли 4 улицы в частном секторе. Продвижение составило сразу несколько километров, что в условиях городских боев – очень много.

Противник дважды пытался контратаковать, но эти попытки оказались неожиданно слабыми и были сравнительно легко отбиты.

Перед тем, как начать штурм собственно Авдеевки, наши бойцы заняли укрепрайон на возвышенности неподалеку от промзоны, прозванный Мусоркой. Это позволило проникнуть в городские кварталы.

Авдеевка – город в ДНР в 15 км к северу от Донецка. До начала конфликта на Украине население составляло порядка 35 тыс. человек. С 2014 года находится под контролем ВСУ, хорошо укреплен. Оттуда ведутся обстрелы Донецка.

Информация об атаках позиций ВСУ в Авдеевке поступала и ранее, в частности, осенью 2023 года, но тогда закрепиться в городе нашим военным не удалось.

18 января Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Веселое в ДНР.