Над освобожденным селом Веселое в ДНР взвился российский триколор

Веселое. ДНР. Российский флаг появился в центре освобожденного села Веселое в Донецкой Народной Республике. Его развернули тульские десантники, пишет RT со ссылкой на РИА Новости.

Местом установки триколора стал мемориал погибшим в Великой Отечественной войне. Командир подразделения напомнил агентству, что именно десантники отбили населенный пункт у противника. Бойцы посвятили эту победу дедам и прадедам, которые боролись с фашизмом.

Напомним, Веселое было освобождено подразделениями Южной группировки войск 18 января 2024 года. Минобороны РФ опубликовало кадры штурма населенного пункта.