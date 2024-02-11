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Над освобожденным селом Веселое в ДНР взвился российский триколор

10:52, 11 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Над освобожденным селом Веселое в ДНР взвился российский триколор
10:52, 11 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
169
0
#Украина\n#Россия\n#Донбасс\n#военные\n#ВДВ\n#ДНР\n#Минобороны\n#спецоперация\n#СВО
Фото: flickr.com
169
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Он установлен рядом с памятником погибшим в Великой Отечественной войне.

Веселое. ДНР. Российский флаг появился в центре освобожденного села Веселое в Донецкой Народной Республике. Его развернули тульские десантники, пишет RT со ссылкой на РИА Новости.

Местом установки триколора стал мемориал погибшим в Великой Отечественной войне. Командир подразделения напомнил агентству, что именно десантники отбили населенный пункт у противника. Бойцы посвятили эту победу дедам и прадедам, которые боролись с фашизмом.

Напомним, Веселое было освобождено подразделениями Южной группировки войск 18 января 2024 года. Минобороны РФ опубликовало кадры штурма населенного пункта.

10:52, 11 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
169
0
#Украина\n#Россия\n#Донбасс\n#военные\n#ВДВ\n#ДНР\n#Минобороны\n#спецоперация\n#СВО