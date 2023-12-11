Жителей новых регионов России могут освободить от кредитов украинским банкам

Москва. Уплата кредитов и процентов по ним юрлицам, зарегистрированными на Украине, может стать необязательной для жителей новых регионов РФ. Законопроект об этом размещен на сайте Госдумы, пишет Газета.ру.

Помимо физических лиц, действие документа предлагается распространить на государственные и муниципальные предприятия указанных территорий. В законопроекте предлагается ввести запрет на принудительное взыскание денег с таких организаций по обязательствам, возникшим до 30 сентября 2022 года. Правило будет действовать до 1 января 2026 года.

В то же время исключение составят такие случаи, как выплаты по потере кормильца, выходных пособий и зарплаты.