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Жителей новых регионов России могут освободить от кредитов украинским банкам

14:33, 11 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Жителей новых регионов России могут освободить от кредитов украинским банкам
14:33, 11 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
167
0
#Украина\n#Россия\n#деньги\n#ДНР\n#ЛНР\n#Запорожская область\n#Херсон\n#Харьков\n#Госдума\n#законопроект\n#финансы и деньги\n#банки\n#долги\n#кредиты
Фото: pxhere.com
167
0

Закон об этом подготовила Госдума.

Москва. Уплата кредитов и процентов по ним юрлицам, зарегистрированными на Украине, может стать необязательной для жителей новых регионов РФ. Законопроект об этом размещен на сайте Госдумы, пишет Газета.ру.

Помимо физических лиц, действие документа предлагается распространить на государственные и муниципальные предприятия указанных территорий. В законопроекте предлагается ввести запрет на принудительное взыскание денег с таких организаций по обязательствам, возникшим до 30 сентября 2022 года. Правило будет действовать до 1 января 2026 года. 

В то же время исключение составят такие случаи, как выплаты по потере кормильца, выходных пособий и зарплаты.

14:33, 11 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
167
0
#Украина\n#Россия\n#деньги\n#ДНР\n#ЛНР\n#Запорожская область\n#Херсон\n#Харьков\n#Госдума\n#законопроект\n#финансы и деньги\n#банки\n#долги\n#кредиты