В Мариуполе лечение непроверенными западными препаратами привело к смерти пациентки

Мариуполь. ДНР. Причиной смерти жительницы Мариуполя Лидии Трофимовой могло стать лечение иностранными препаратами, не прошедшими испытания. Об этом сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказал сын пациентки Михаил Трофимов, в 2012 году пожилую женщину госпитализировали с артритом. Медики заявили, что у них имеются только иностранные средства. По словам родственника погибшей, они не были испытаны на людях.

Лечение продолжалось полтора-два месяца, состояние больной ухудшалось, и в итоге она скончалась. При этом согласия на использование непроверенных препаратов пациентка не подписывала, заявил сын Лидии Трофимовой.

Отмечается, что ранее в Мариуполе были обнаружены лаборатории, в которых с согласия киевских властей проводились исследования для западных фармкомпаний на гражданах России и СНГ. Препараты испытывались не только на взрослых, но и на детях.