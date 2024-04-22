Российские военные освободили Новомихайловку в ДНР

Новомихайловка. ДНР. Вооруженные силы России взяли под контроль село Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Минобороны РФ.

Населенный пункт освободили подразделения «Южной» группировки войск. Сообщается также об улучшении тактического положения на линии боевого соприкосновения.

Как пояснил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, взятие Новомихайловки облегчает возможное окружение города Угледар, через который ведется снабжение украинских войск на южнодонецком направлении.

Добавим, 21 апреля в Минобороны заявили об освобождении Богдановки в ДНР. Информация о том, что в нее вошли наши военные, поступала и ранее, но лишь сейчас была подтверждена официально. Село расположено в паре километров к северо-востоку от Часова Яра. Как уже сообщалось, контроль над этим городом откроет путь на Константиновку, Краматорск и Славянск.