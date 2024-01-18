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Населенный пункт Веселое в ДНР перешел под контроль российских военных

18:02, 18 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Населенный пункт Веселое в ДНР перешел под контроль российских военных
18:02, 18 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
102
0
#Россия\n#Украина\n#Донбасс\n#ДНР\n#военные\n#Минобороны\n#СВО\n#спецоперация
Фото: vk.com/mil
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Противник потерял более 260 человек и 20 единиц техники.

Веселое. ДНР. Российские военные освободили населенный пункт Веселое в Донецкой Народной Республике. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Отмечается, что украинских военных из села выбили подразделения Южной группировки войск. При этом авиаударами, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение 22-й, 42-й и 93-й механизированным бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка ДНР. Потери противника составили свыше 260 военнослужащих, 17 автомобилей, 2 БМП и 1 танк.

Напомним, 25 декабря 2023 года российскими военными был освобожден город Марьинка в 24 км к юго-западу от Донецка. С 2014 года оттуда велись постоянные артиллерийские обстрелы столицы ДНР.

18:02, 18 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
102
0
#Россия\n#Украина\n#Донбасс\n#ДНР\n#военные\n#Минобороны\n#СВО\n#спецоперация