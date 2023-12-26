Путин: взятие Марьинки в ДНР позволит российским военным выйти на оперативный простор

Санкт-Петербург. Освобождение Марьинки в ДНР позволит российским войскам выйти на оперативный простор на Донецком направлении. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече в Санкт-Петербурге 25 декабря с министром обороны Сергеем Шойгу, пишет Коммерсантъ.

По словам главы Минобороны, вытеснение украинских военных из Марьинки позволит снизить количество обстрелов Донецка. Шойгу рассказал, что за 9 лет ВСУ создали в городе сильный укрепрайон с подземными коммуникациями. Почти каждый из 3 тыс. домов в Марьинке был превращен в хорошо укрепленную точку. Однако благодаря решительным действиям наших военнослужащих, сопротивление противника было сломлено. Также министр отметил, что при освобождении Марьинки особо отличилась 150-я Идрицко-Берлинская дивизия, бойцы которой штурмовали Рейхстаг в 1945 году.

Президент России поздравил главу ведомства с победой и отметил, что по итогам проведенной операции военных следует наградить. В частности, Владимир Путин поручил присвоить звание майора командиру батальона Александру Трошину. Во время боев за Марьинку тот имел звание старшего лейтенанта.

«По Положению о прохождении воинской службы не положено перескакивать через ступеньку. Но это положение утверждено указом президента. Президент имеет право поправить это положение. Я прошу внести предложение о присвоении ему звания майора. Он три раза горел в танке, имеет семь контузий, одно осколочное ранение, спасал экипаж, спасал технику, воевал достойно. Уничтожил 5 танков и 23 бронемашины», — приводит издание слова Путина.

Марьинка находится в 24 км к юго-западу от Донецка. С 2014 года оттуда велись постоянные артиллерийские обстрелы столицы ДНР.