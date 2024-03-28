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Российский дрон сетью захватил украинский беспилотник

17:29, 28 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Российский дрон сетью захватил украинский беспилотник
17:29, 28 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
22
0
#Россия\n#Украина\n#ДНР\n#Донбасс\n#Минобороны\n#военные\n#беспилотники\n#дроны\n#видео\n#спецоперация\n#СВО
Фото: pxhere.com
22
0

Отмечается, что это первые кадры подобной операции, появившиеся в свободном доступе.

Донецк. ДНР. Охота российского беспилотника за украинским и поимка последнего с помощью сети попала на видео. Кадры разместил телеграм-канал «Орда-Пилот», пишет «Российская газета».

На видео российский дрон заходит выше украинского коптера и стреляет в него сетью. После этого нейтрализованный аппарат противника доставляется в тыл и становится трофеем наших военных.

Отмечается, что это первый случай подобного перехвата, кадры с которым попали в свободный доступ.

17:29, 28 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
22
0
#Россия\n#Украина\n#ДНР\n#Донбасс\n#Минобороны\n#военные\n#беспилотники\n#дроны\n#видео\n#спецоперация\n#СВО