Российский дрон сетью захватил украинский беспилотник

Донецк. ДНР. Охота российского беспилотника за украинским и поимка последнего с помощью сети попала на видео. Кадры разместил телеграм-канал «Орда-Пилот», пишет «Российская газета».

На видео российский дрон заходит выше украинского коптера и стреляет в него сетью. После этого нейтрализованный аппарат противника доставляется в тыл и становится трофеем наших военных.

Отмечается, что это первый случай подобного перехвата, кадры с которым попали в свободный доступ.