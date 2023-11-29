Российские военные освободили поселок Артемовское в ДНР

Артемовское. ДНР. Поселок Артемовское освободили бойцы «Южной» группировки войск Вооруженных сил России на Донецком направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Отмечается, что в указанном районе наши подразделения при поддержке авиации и артиллерии улучшили положение по переднему краю, выбив противника из поселка и закрепившись в нем.

Также в Минобороны отметили, что за минувшие сутки отражены 3 атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 77-й аэромобильной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Артемовское и Клещеевка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 250-ти военнослужащих, подбито 5 танков и 12 автомобилей.

Артемовское (переименовано украинскими властями в Хромово) находится западнее освобожденного ранее Артемовска (Бахмута).