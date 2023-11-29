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Казахстанца отправили в колонию за участие в ЧВК «Вагнер»

14:28, 29 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Казахстанца отправили в колонию за участие в ЧВК «Вагнер»
14:28, 29 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
174
0
#Казахстан\n#Россия\n#Украина\n#Донбасс\n#ДНР\n#суд\n#приговор\n#политика\n#СВО\n#спецоперация\n#ЧВК «Вагнер»
Фото: vk.com/concordgroup_official
174
0

Алексея Шомполова приговорили к 6 годам 8 месяцам лишения свободы.

Караганда. Казахстан. Гражданина Казахстана приговорили к 6 годам 8 месяцам лишения свободы за участие в боях под Артемовском в составе ЧВК «Вагнер». Решение вынес Казыбекбийский районный суд Караганды, пишет Коммерсантъ.

По данным местных СМИ, осужденный – 34-летний житель поселка Топар Карагандинской области Алексей Шомполов. 

Мужчина прошел военную подготовку в России и вступил в частную военную компанию «Вагнер». В конце апреля 2023 года его направили в Артемовск (украинское название – Бахмут) Донецкой Народной Республики, где он сражался, был ранен и комиссован. 

По возвращении домой Шомполова задержали правоохранительные органы Казахстана. Приговор был вынесен по статье «наемничество». Также мужчину обвинили в «подрыве конституционного строя и нарушении территориальной целостности Украины». 

14:28, 29 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
174
0
#Казахстан\n#Россия\n#Украина\n#Донбасс\n#ДНР\n#суд\n#приговор\n#политика\n#СВО\n#спецоперация\n#ЧВК «Вагнер»