Казахстанца отправили в колонию за участие в ЧВК «Вагнер»

Караганда. Казахстан. Гражданина Казахстана приговорили к 6 годам 8 месяцам лишения свободы за участие в боях под Артемовском в составе ЧВК «Вагнер». Решение вынес Казыбекбийский районный суд Караганды, пишет Коммерсантъ.

По данным местных СМИ, осужденный – 34-летний житель поселка Топар Карагандинской области Алексей Шомполов.

Мужчина прошел военную подготовку в России и вступил в частную военную компанию «Вагнер». В конце апреля 2023 года его направили в Артемовск (украинское название – Бахмут) Донецкой Народной Республики, где он сражался, был ранен и комиссован.

По возвращении домой Шомполова задержали правоохранительные органы Казахстана. Приговор был вынесен по статье «наемничество». Также мужчину обвинили в «подрыве конституционного строя и нарушении территориальной целостности Украины».