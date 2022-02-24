Золото лыжника из Удмуртии на чемпионате мира и начало военной операции России на Донбассе: новости к этому часу

Ижевск. Удмуртия. Сегодня в Удмуртии ожидается облачная погода, температура воздуха окажется в пределе +2…-3 градусов. Возможен мокрый снег.

Спортивный успех

Спортсмен из Якшур-Бодьи Александр Ившин завоевал золото в чемпионате мира по лыжным гонкам среди юниоров в Норвегии. Весь почётный пьедестал заняли российские атлеты.

Начата проверка

В Якшур-Бодье начата доследственная проверка по факту обрушения металлоконструкций кровли ледового катка 23 февраля. Об том сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии. Обошлось без пострадавших. В момент обрушения объект был закрыт.

Операция на Донбассе

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам России и Украины утром, 24 февраля, сообщает «Газета.ru». Было объявлено о начале специальной военной операции на Донбассе. Причиной такого решения стала защита людей.

«И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», — уточнил президент.

Украина под огнём

Из регионов Украины приходят сообщения о взрывах. Под ударом оказался Киев, Краматорск, Одесса, Харьков, Бердянск и аэропорт Борисполя. Об этом сообщают «Известия».

«В четверг, 24 февраля, ранним утром, после 5:00 (после 6:00 мск), в ряде городов, среди которых и Киев, слышны взрывы. Сообщается минимум о четырех взрывах в Краматорске, мощном взрыве в Одессе, Харькове, Бердянске, начале мощных обстрелов в Донбассе», — сообщает агентство УНИАН.